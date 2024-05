Maakool asus välireklaamiga endale õpilasi meelitama

«Küla tuleb linna. Kui Muhamed ei tule mäe juurde, tuleb mägi Muhamedi juurde,» ütles teisipäeva ennelõunal Vabaduse väljakule Vastseliina gümnaasiumi välireklaami paika sättinud kooli hoolekogu esimees Taavi Tuvike. «Paraku linnas inimesed ei teadvusta, et on alternatiivseid võimalusi riigigümnaasiumile. Väikestes maakoolides on hubasem keskkond, väiksem klassikollektiiv on lapsele palju sobilikum kui suur linnakool,» lisas ta.