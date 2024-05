Vallavanemad teenivad rohkem kui linnapea

Rahandusministeerium avaldab kevaditi üle-eestilise ametnike põhipalkade tabeli 1. aprilli seisuga. Kui võrrelda Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtide töötasusid, siis edetabeli tipus on Otepää vallavanem Jaanus Barkala 4438-eurose põhipalgaga. Abivallavanem Andres Arike põhipalk on 3329 eurot, mis on rohkem kui mõnel pool vallavanema palk.