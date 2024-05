PILDID Autistliku eripäraga kunstnik tegi taas pilguga pai

«Mul on väga hea meel, et tulite minu näituse avamisele,» pöördus ta kohaletulnute poole. Lugemissaali üles seatud väljapanekul näeb tema teoseid kuulsatest kirjameestest ja -naistest, näiteks on šaržid Aino Pervikust, Hando Runnelist, Jaan Kaplinskist, Contrast ja paljudest teistest.

Kristjan Lume oli 13-aastane, kui leidis endas loomeande. «See oli 2000. aasta suvel,» on tal täpselt meeles, millal esimese pildi tegi. Aastail 2000–2008 joonistas ta ajalehest šarže maha. Seejärel tegi portreepilte.