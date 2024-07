Võrumaa partnerluskogu tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi meeskonna liige Kerli Kanger ütles, et tegemist on eheda näitega kogukonna panustamisest kultuuripealinna programmiloomesse väljaspool Tartut.

«Festival võimaldab sukelduda kohalikku paigapärimusse koos selle kandi inimestega. Mis saaks olla kultuuripealinna külalisele huvitavam kui siiras kohtumine kogukonnaga ja külaelu erilisest sündmusest osa saamine kõige vahetumal moel,» lausus Kanger. «Kõige olulisem on aga see, et sündmus liidab Navi kandi rahvast veelgi tugevamalt üheks kogukonnaks.»