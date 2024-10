Reemo Voltri: haridusleppest otse ja ausalt

Meedias on haridusleppega seoses pikalt arutluse all olnud omajagu kajastusi, mis on paratamatult tekitanud ka palju infomüra ja segadust. Eriti arvestades asjaolu, et paljud sõna võtnud ei ole ise olnud lepingu sõlmimise protsessis või ehk selle tervikteksti lugenudki. Eesti haridustöötajate liidu (EHL) hinnangul on leppe puhul igal juhul tegemist sammuga õiges suunas.