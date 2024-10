Õpilaste videokonkurss otsib lahendusi nutijäätmete kasutamiseks

Konkursiga otsitakse lahendusi, mida teha selleks, et sahtlis vedelevad nutiseadmed uuesti taaskasutusse või ringlusesse saata. Lisaks tahetakse konkursiga teada, kuidas muuta vanade nutiseadmete taaskasutus popiks nii, et igal aastal turule tulevad mudelid ei tekitaks soovi kohe uue järele.

«Nutiseadmete ületootmine ja liigne tarbimine on viinud selleni, et maailmas on rohkem nutitelefone kui inimesi. Ainuüksi Eestis tekib igal aastal tuhandeid tonne elektroonikajäätmeid, millest suur osa on kodumajapidamistest pärit nutiseadmed ning selline majandamine ei ole tuleviku mõttes kindlasti jätkusuutlik,» ütles Negavati projektijuht Kadi Kivimäe. «Lahenduste leidmiseks ootame põnevaid ning fantaasiarikkaid videoklippe sellest, kuidas maakera nutiseadmetesse uppumisest päästa nii täna kui tulevikus,» lisab Kivimäe.