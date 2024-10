Koikkülas asus ametisse uus raamatukoguhoidja

Vastne raamatukoguhoidja näeb, et ühe maaraamatukogu elujõulisus on kogukonna huvi ja loomesooviga tihedasti seotud. Seega ootab ta kohalikku kogukonda osa saama arvukatest võimalustest, mis on raamatukogus juba loodud ning kaasa rääkima asutuse tuleviku osas, andis Valga keskraamatukogu oma kodulehel teada.