President kohtus täna Võru ja Valga ettevõtjatega

«Eestis ei tohi ükski paik olla kõrvaline. Lahendused on siin enamasti riigi leida, aga on hea, kui samas võtmes mõtlevad lisaks poliitikutele ja ametnikele ka pangajuhid ja ettevõtjad,» ütles president Alar Karis, tõdedes: „Kagu-Eestis on ettevõtlikku meelt ja ettevõtlikke tegusid. Ja on mõned suuremad mured.“