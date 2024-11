Tiit Loim: mõistev suhtumine või trahv?

Minu seadusrikkumised liikluses on tulenenud hajameelsusest, lohakusest või ka hoolimatusest, aga paraku on neid aegade jooksul olnud üsna mitu ja ka üpris erinevate tagajärgedega. Alguse said need omal ajal jalgrattaga liigeldes, kui mind kinni peeti nii vastassuunas kui tuledeta liiklemise eest.

Autoga sõites olen saanud trahvi, sest ei olnud teadlik, et tervisetõend on aegunud. Samuti seetõttu, et liikluskindlustus on lõppenud. Üks kilomeetripikkune sõit läks kord seetõttu maksma 80 eurot. Aja jooksul on selliseid kogemusi olnud kahjuks korduvalt. Nüüdseks on olukord selline, et kui liikluses politseiautot näen, tõuseb pulss lakke ja hoian umbes minuti hinge kinni: kas auto pöörab otsa ümber ja paneb vilkurid tööle.