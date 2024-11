Otepääle plaanitakse kauaoodatud uut lasteaeda

Uus lasteaed planeeritakse tema sõnul vähemalt järgnevaks pooleks sajandiks. «Selle korrektne ettevalmistamine nõuab raha, arutelusid ja palju tööd projektiga, enne kui saab ehitama asuda. Valminud on põhiprojekt ning töös uue rahastustaotluse kokkupanemine koos ekspertide ja kogukonnaga. Kõik etapid vajavad aega. Põhiprojekti on vaja sisse viia mitu muudatust, et kajastada põhjalikumalt alushariduse muudatusi,» rääkis Barkala. Ta lisas, et lasteaia rajamine on planeeritud ajagraafikus.