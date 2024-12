«USAsse on lihtsam minna kui Lätti või Leetu.» Võrumaal sündinud pesubränd läheb Ameerikat vallutama

«Plaan B oli, et pööningul on kuue põlvkonna jagu pesu – mälestus sellest, kuidas üks vanavanaisa tahtis pesu tootma hakata,» naerab Andreas Org (31).

Mõte sellest, et Võrumaal on asutatud meeste pesubränd, mis pealegi kannab Võhandu ääres 1978. aastal hukkunud Eesti viimase metsavenna nime, võiski aasta alguses naerma ajada. Kuid esimene aasta «sabbede» müüki on ka suuremad kahtlejad tõsiseks võtnud.