Praegune koalitsioon seda meelt, et Balti riikidel võiks tulevikus olla üks aktsiisipoliitika ja enam-vähem lähedased aktsiisimäärad. Lätlased plaanivad tõsta tuleval aastal alkoholiaktsiisi kümme protsenti ja ikkagi jääb siin hind madalamaks, kui on Eestis, vahendas ERR.

"Läti poliitiline suund on selline: kuna majanduskasv on aeglustunud, siis loome eeldusi majandusearenguks tervikuna. Vähendame tööjõumakse, kuid samas maksustame rohkem tarbimist. Üks võimalus on seda teha aktsiiside kaudu," rääkis rahvusringhäälingule Läti rahandusminister Arvils Ašeradens.