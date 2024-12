Kvaasikuude puhul on tegemist on asteroididega, mis tiirlevad ümber Päikese sama kiiresti kui Maa ning enam-vähem samas tasandis, kuid teevad seda ruumis teisiti orienteeritud ja/või rohkem väljavenitatud orbiidil.

See tähendab, et meie planeedi vaatenurgast näivad kvaasikuud tegevat Maa ümber omapärase kujuga ja ajas muutuvaid silmuseid. Sellest siis ka nende nimi, kus sõna kvaasi on laen ladinakeelsest sõnast, mis tähendab «peaaegu» või «näiliselt», vahendas infot Tõrva astronoomiaklubi.