Rahulolu inimõiguste täitmisega väheneb

77% vastanutest leiab, et Eestis järgitakse inimõigusi. Mehed on selles pisut veendunumad kui naised. Enim on seda meelt aga nooremad vastajad - 20–29-aastaste hulgas arvab seda 93%. Eesti rahvusest elanikest leiab 84%, et inimõigusi järgitakse, venelaste seas on näitaja 64% ja 36% määratlemata kodakondsusega vastanutest leiab, et nii see pole.