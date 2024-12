Lätis maksab elekter sama palju kui Eestis, Soomes on hind 2 sendi võrra soodsam. Leedus on elekter Eestist keskmiselt 27 protsenti odavam, 73,53 eurot megavatt-tunni kohta. Nord Pool süsteemi päeva kõige kallim hind on Austrias, keskmiselt 111,97 eurot.