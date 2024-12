Aastavahetuse ilm tuleb tormine

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab vihma, hommikul tuleb kohati sekka ka lörtsi. Edelatuul tugevneb 7–13, puhanguti kuni 20, rannikul 13–19, puhanguti kuni 27 m/s. Hommikupoole ööd pöördub tuul Põhja-Eestis läände ja loodesse ning nõrgeneb veidi. Sooja on 1–5 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta ilm. Lõuna pool on ilm aga pilves selgimistega ja mitmel pool sajab lund ja lörtsi, Liivi lahe ümbruses ka vihma. Puhub läänekaaretuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kuni +3 kraadi. Teedel varitseb libeduseoht.

Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi, kohati tuiskab. Puhub läänekaaretuul 5–10, puhanguti 13 m/s, rannikul lääne- ja loodetuul 7–13, puhanguti 17, põhjarannikul kuni 20 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Uusaastaöö hakul pilvisus tiheneb. Lume- ja lörtsisadu levib saartelt üle maa kirde suunas. Sadu on kohati tugev ja tuiskab. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse, vastu hommikut saartelt alates edelasse 5–12 m/s. Rannikul tugevneb tuul 8–14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul kuni +2 kraadi. Hommikul läheb mõnevõrra soojemaks. Teeolud muutuvad keeruliseks.

Kolmapäeva, aasta esimesel päeval on pilves ja õhtul selgimistega ilm. Ennelõunal läheb sadu mitmel pool üle vihmaks, õhtul loode poolt alates uuesti lumeks. Puhub edela-, lõuna-, Kirde-Eestis ka kagutuul 7–14, Lõuna-Eestis ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s, saartel ja Liivi lahe ümbruses 13–18, puhanguti kuni 25 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates läände ja loodesse, põhjarannikul ka põhja, ning õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Õhtu läheb kiiresti külmemaks. Teedel varitseb suur libeduseoht.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund, kohati on pinnatuisku. Puhub lääne- ja loodetuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 13, Kirde-Eestis 7–13, puhanguti kuni 18 m/s. Pärast keskööd tuul nõrgeneb ning on hommikul sisemaal nõrk ja muutlik. Rannikul puhub tuul põhjakaarest kiirusega 5–11 m/s. Külma on 1–6, saarte rannikul tuleb kuni 1 kraad sooja.

Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund, kohati on pinnatuisku. Puhub põhjakaare-, pärastlõunal läänekaare tuul 3–9, puhanguti kuni 12 m/s, saartel ja rannikul põhja- ja loodetuul 6–12, puhanguti kuni 17 m/s. Külma on 1–5 kraadi, saarte läänerannikul tuleb kuni 1 kraad sooja.