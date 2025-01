Maanteed on lumest ja jäitest libedad

Õhutemperatuur on -3 kuni 0, saartel ja läänerannikul +1 kuni +4 kraadi. Teetemperatuur on saartel ja Loode-Eestis plusspoolel, mujal miinuses.

Päeval on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, ennelõunal Põhja- ja Ida-Eestis ka lund. Õhutemperatuur on +1 kuni +6 kraadi. Tuulepuhangud on kuni 15, saartel ja rannikul kuni 25 m/s. Teedel on mitmel pool jäidet!