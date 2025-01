Kagu-Eesti kohtumine keskendus majandusele ja ettevõtlusele

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo: «Konkurentsivõime parandamiseks peavad riiklikud meetmed ja toetused olema vähema bürokraatiaga, paremini sihitud ja vastama turunõudlustele. Näiteks meede, et inimesed saaksid KredExi käendusega mõistlikel tingimustel kodulaenu. Samamoodi on vaja teha tööd selle nimel, et Kagu-Eesti inimeste elektriühendused oleksid stabiilsed ja ilmakindlamad. See on väga oluline nii elanikele kui ka seal toimetavatele ettevõtetele.»