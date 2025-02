Süsteemioperaatorid viivad läbi planeeritud sagedusstabiilsuse katseid

"Katsete käigus viisime tootmise ja tarbimine juhitult tasakaalust välja ja hindame juhtimissüsteemide ja sagedusreservide reageerimist sellele. Tegemist on katsete seeriaga, kus tekitame kõrvalekaldeid tavapärasest sagedusest. Tegemist on planeeritud ja kontrollitud alas tegevusega ning tarbija jaoks on need märkamatud," andis teada Elering.