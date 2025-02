Kuidas tunda ära kvaliteetne köögiviljaseeme?

Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna nõunik Piia Puusepp selgitas, et Eestis on lubatud müüa vaid Euroopa Liidu ühtsesse sordilehte kantud sortide seemneid, mis on läbinud registreerimiskatsed. «Katsete käigus hinnatakse sordi eristatavust, ühtlikkust ja püsivust. Iga sort on unikaalne, mis tähendab, et ta erineb teisest sordist vähemalt ühe tunnuse poolest. Sordi paljundamisel peab järglaskond olema ühtlik, et kõik taimed oleks sarnased. Püsiv on sort siis, kui need tunnused säilivad mitme põlvkonna jooksul.»