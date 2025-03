Rahvamajas alustanud Maari on Tsirguliina elanik, kes varem on töötanud näiteks Tsirguliina koolis ning erinevatel ametikohtadel eraettevõtluses, kirjutab Valga vallavalitsus oma kodulehel.

Ein ütles, et ta on omandanud oskused, mis tulevad kindlasti kasuks ka töös kultuurijuhina. «Inimeste kaasamine, loovad lahendused, meeskonna motiveerimine, hea pingetaluvus,» loetles ta külgi, millele oma töös toetuma hakkab. «Minu jaoks on oluline, et meie väike kogukond tunneks end ühtse perena – just sellisena, kus igaühel on koht ja kus kultuurisündmused pakuvad rõõmu ja inspiratsiooni,» kinnitas ametisse asunud kultuurijuht.