Armastatud õpetaja tähistas 101. sünnipäeva

Irene Must on pärit Karula kandist. Haridust on ta omandanud mitmetes endistes Valga kandi koolides. Õpetaja kutse sai Irene Tartu Õpetajate Seminaris ja Rakvere Pedagoogilises Koolis. Õpetajatööd alustas Irene 1944. aasta oktoobris ning tema karjäär koolis kestis kokku 59 aastat. Kõige pikemalt, lausa 45 aastat, töötas Irene Hargla koolis, teatas Valga vald.