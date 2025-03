GALERII «Teenin Eesti rahvast!» Kauaaegsed korrakaitsjad teenisid välja aumärgi

Lõuna prefekt Vallo Koppel rääkis oma kõnes kolleegidele, et elades praegusel äreval ajal, tuleb ilma hirmu tundmata olla valmis kõigeks. «Öeldakse, et kaitsevägi peab lahinguid ja rahvas sõdib. Nii kaitseväele kui ka rahvale on vaja sellisel juhul võitlus- ja võidutahet. Tahe oma riiki kaitsta ja selle eest seista ei teki siis, kui kriis on käes. Soov peab aga sündima iga päev uuesti. See juhtub, kui Eesti inimesed usaldavad oma riiki ja usuvad selle toimimisse. Kanname õlal sinimustvalget ja oleme rahva teenistuses. Loodetavasti loome oma tööga iga päev usaldust ja võitlustahet.»