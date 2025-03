«Seetõttu tõin sinna ajatelje mõtte. Ehk siis vaatame minevikku – suurtele heliloojatele ja sõnademeistritele, kes on meie hulgas olnud – ning noortepeo kaudu ka tulevikku. Olevikku kannavad meid täiskasvanud, kelle käes on praegu juhthoovad. Detailsematest ideedest ei taha praegu veel rääkida, sest need on vaja kunstilise toimkonnaga veel läbi arutada.»