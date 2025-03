GALERII Naistepäevaks lillekimpude kinkimine on jälle moes

Valga lillepoe Bellis omanik ja florist Sirje Kõiv nentis, et lilli ostetakse naistepäeval ja selle eel tavapärasest rohkem. Siiski langeb müük iga aastaga, sest poeketid võtavad lilli müüki suures koguses. Kuna need ostavad korraga palju taimi, saab külge panna ka odavama hinnasildi. «Väiksed lillepoed tellivad kauba hulgilaost ja keegi meile sellist hinnaalandust ei tee. Sellisel moel ei suuda me varsti enam toidu- ja ehituskauplustega konkureerida.»

Tema sõnul on lillede hind viimasel ajal märgatavalt tõusnud. «Liiliad ja tulbid on väga kalliks läinud. Paljud tulevad poodi, seisavad külmkapi ees ja lähevad ära. Meil on müügil Ecuadori roosid. Need püsivad vaasis hästi ja kes on ostnud, see tuleb tihti ka tagasi. Odavaid roose, mis õhtuks juba närbunud, me ei müü.»