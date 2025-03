Kagu-Eesti esindajad rõhutasid kohtumisel, et leppes tuleb arvestada piirkondlike eripäradega. Eriti oluliseks peavad seda Võru- ja Valgamaa esindajad, kes pelgavad, et lepe annab Tartule veelgi suurema eelise ning vähendab siinsete arenduskeskuste rolli.

Eesmärk on koondada piirkonna arenguks vajalikud tegevused ühtseks strateegiaks, et lahendada kriitilisi probleeme, nagu madal töötasu, kehvad transpordiühendused ja ebapiisavad toetused. Lähikuudel on plaanis ametisse nimetada Lõuna-Eesti regiooni juht, kes hakkab tegevusi koordineerima.