Hellitatud lemmikud käivad Tõrva koertehotellis ja karvahooldussalongis spaamõnusid nautimas

Kui aga teha tööd hingega, siis on kõik võimalik. Nüüd saab ta hakkama ka kõige pirtsakamate karvakeradega. «Mees ütleb mulle, et olen koeralausuja,» rääkis Maie Oja.

​Naisele on loomad meeldinud juba väiksest peale. Suleliste ja karvastega tegi ta lähemat tutvust vanaema juures. «Korteris olid meil kass ja koer, aga vanaema juures kanad, lambad, lehmad ja pull, kuid ei puudunud ka majavalvur ega hiirekelder. Ema pidas üheksakümnendate alguses piimalehmi – neid oli 35. Lüpsti masinaga, aga olen ka käsitsi proovinud, ehkki see on keeruline.»