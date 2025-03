Huvilised uudistavad müügis olevat Toftani puidutööstust

Toftani tegevjuhi Martin Arula sõnul on tegemist tugeva ja hästi toimiva ettevõttega ning tõenäosus, et midagi omanikuvahetusega kardinaalselt muutub, on väga väike.

