MTA ametnikud ning tollikoerad kontrollivad iga päev välismaalt või internetist tellitud posti- ja kullersaadetisi. Kui avastatakse keelatud aine, saadetakse see Eesti kohtuekspertiisi instituuti ekspertiisi. Kui selle tulemusena selgub, et tegu on keelatud ainega, siis see konfiskeeritakse ja alustatakse menetlust.