«Nii nagu teiste tervishoiutöötajate, on ka apteekrite leidmine järjest keerulisem ning eriti maapiirkondades,» ütles Südameapteegi töötajakogemuse juht Kristel Saaremägi.

Tema sõnul on puuduse peamised põhjused vananev töötajaskond, uute spetsialistide nappus ning tugev konkurents apteekide vahel. «Ka töötajate ootused on muutunud – professionaalid hindavad oma panust, kuid ka isiklikku aega. Et meelitada ja hoida spetsialiste, peame turu ootustele vastama.»