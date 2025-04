Politsei otsib teadmata kadunud Triinut

Politsei käivitas naise leidmiseks otsingud, kuna seni kogutud info põhjal on alust arvata, et tema elu võib kõrvalise abita ohtu sattuda. Patrullid kontrollivad linnatänavaid ning ühtlasi vaadatakse läbi naise elukoha juurde jäävaid kohti, kuhu naine liikuda võis. Suhtluses naise sõprade ja tuttavatega on selgunud vaid see, et nemad naisest midagi kuulnud ei ole. Otsingud ja info kogumine jätkub.