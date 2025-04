Pneumoviiruse juhtude arv trügis gripist ettepoole

Viiruse esimesed juhud tuvastati ametlikult 2001. aastal. Uuringud on näidanud, et praktiliselt kõik lapsed on sellega kokku puutunud, mis viitab omakorda asjaolule, et viirus on inimpopulatsioonis ringelnud juba pikka aega enne selle ametlikku avastamist. Ehituselt sarnaneb see paragripiviirusele.