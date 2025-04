Uus skeem Kelmid kasutavad raha väljapetmiseks üha enam «kullereid»

Viimastel nädalatel on politsei saanud üle Eesti mitmeid teateid petuskeemidest, kus kelmid helistavad ohvritele, väites, et nende lähedane on sattunud liiklusõnnetusse. Seejärel nõutakse raha – väidetavalt ravi, advokaadikulude või teise osapoole tervisekulude katteks – ning küsitakse inimese kodune aadress. Raha järele saadetakse petuskeemis osalev kuller, kes sularaha ära viib.

Petuskeemi teeb eriti ohtlikuks see, et lisaks helistajatele kaasatakse ka reaalsed inimesed, kes käivad raha järgi nagu tavalised kullerid. Politsei hoiatab, et see on uus tase pettustes, kus kelmid püüavad usaldust võita isikliku kontaktiga.