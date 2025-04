GALERII Lauluvõistluse üheks võitjaks osutus kunagise parima laps

Ettevõtmist kõik see aeg vedanud Kanepi seltsimaja juhataja Marju Jalase tagasivaatel alustas laste laulupäev «Keväjä Tsirgukõnõ» oma lendu kihelkonna 340. aasta tähistamisel. «Toona tundus, et võiks just lastele sel puhul ellu kutsuda uue traditsiooni. Kuna kõik ei pääse esinema suurtele lauluvõistlustele, on tore pakkuda võimalust esineda kohalikul suurel laval erilises valguses, lauldes mikrofoni. Laulupäev sai kohe esimesel korral väga sooja vastuvõtu osaliseks ning nõnda ongi igal järgneval kevadel taas seltsimajas koos laulmas käidud.»