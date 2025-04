Paljud pensionärid on Venemaa makstava raha ootel

Venemaa on alates veebruarist 2025 a. jätnud täitmata kohustuse maksta nende väljateenitud pensioni tuhandetele Eestis elavatele Venemaa pensionäridele. Selget põhjendust ei ole Eestile siiani antud. Eelmisel nädala neljapäeval, 10. aprillil, laekus sotsiaalkindlustusameti kontole 7000 eurot ning tegemist oli kvartaalse pensioniga seitsmele inimesele, kes on Venemaa info kohaselt Teise maailmasõja veteranid.

Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul näitab see, et ülekanded on tegelikult võimalikud ning täiesti põhjendamatu on Venemaa Pensioni- ja sotsiaalkindlustusfondi varasem selgitus, et ülekandeid ei saa teostada sanktsioonide tõttu.