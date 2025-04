Ülle Juht on LC Tõrva Mari, LC Valga Säde ja LC Võru ILO asutajaliige ning lionsite Eesti D-120 piirkonna kuberner. Ühe roseti teenetemedali andis talle Soomes Turus üle sealne piirkonnakuberner Reino Laine. Juht on kaheksas eestlane ja esimene naine, kes sellise tunnustuse sai.

Soome ja Eesti lõvide vahel on Juhi sõnul tugev side. «Tunnustuse taustaks on kahe Lions-piirkonna sõprus ja koostöö. Sel aastal möödub 35 aastat Eesti lionismi algusest. Soomlased tõid lionismi Eestisse. Tänu neile on Eestis nüüdseks üle 1000 inimese, kes tegelevad heategevusega. Meil toimetab 57 klubi üle Eesti. Tõrvas ja Valgas on mõlemas kaks klubi,» rääkis Juht.