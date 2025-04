Folkloristist akadeemik Mare Kõiva lausus, et lihavõtteid ümbritsev melu on tema meelest vaat et kõige armsam nähtus üldse. «Ringi käib tore ja pehme jänes, kes salaja tuleb ja toob mune kas aeda põõsaste alla või kuhugi mujale. Laste hulgas muutus see juba mõnda aega tagasi kiiresti väga populaarseks, sest sageli toodi neile lihavõttemunade juurde ka komme või küpsiseid.»