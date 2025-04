Linnuatlase välitööd on hooga käima läinud

Uue, aastate 2025–2030 jooksul koostatava Eesti linnuatlase välitööd on suure hooga käima läinud. Kuigi tiivuliste tänavune pesitsushooaeg on meil alles algamas ja suurem osa kaugrändureid on veel teel pesapaikadesse, on vaatluste hulk, millele on sel kevadel antud mingi pesitsuskindluse kood, ületanud PlutoFi andmebaasis juba 11 000 piiri.