Arhanna tegi Saksamaa telekonkursi finaalis taas kord ülihea esituse

Arhanna ema Anne Arbma tagasivaatel oli finaallugu kohati väga raske ning selleks pidi tütar õppima uut, teistsugust tehnikat. Kuna finaalis esitatava laulu said finalistid teada juba kaks nädalat enne Saksamaale lendu, oli tütre kauaaegsel juhendajal Margot Suurel võimalik panustada just antud laulu jaoks vajaliku tehnika kinnistamisele. Kahe eelmise televooru puhul ei olnud see võimalik, sest laulud tehti teatavaks napilt enne Saksamaale lendamist.

Tagasiside pärast esinemist oli väga hea. «Arhanna, kas panid tähele, kuidas sulle publik kõvasti kaasa elas ja poolehoidu avaldas? Kas me oleme siin The Voice Kids saates või hoopis The Voice Germanyl (samas formaadis täiskasvanute võistlus – M.M.)?» küsis saatejuht. Ta lisas, et eesti tüdruk on osalenud ka Noorte Eurovisioonil ja et saalis on teda toetamas Saksamaad samal võistlusel esindanud sõbranna Fia.