Tiit Loim: kaootilised sõnumid toovad tüdimuse

Donald Trumpi tagasivalimine USA presidendiks on seni pakkunud eeskätt halbu ja veel halvemaid uudiseid. Enne tema taas kord presidendiks saamist olin äraootaval seisukohal ja lootsin, et äkki on hirm suurem, kui asi seda lõpuks väärt on. Ent juba üsna tema teise ametiaja alguses paistis selgeks saavat, et seekord oli optimismi rohkem kui seda toetavaid fakte.