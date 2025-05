Politsei otsib Põlvas kadunud 55-aastast Andreid. Politsei

Andreid nägid lähedased viimati 23. aprillil Põlvas Jaama tänaval. Peale seda mees kodus viibinud ei ole ning perel puudub teadmine, kus ta olla võiks. Telefoni ega isiklikke asju mees lahkudes kaasa ei võtnud.

Politsei on kontrollinud mehe elupaika ning teisi võimalikke kohti Põlvas, kus ta olla võiks. Seni Andrei asukohta tuvastada pole õnnestunud. Tema otsingud jätkuvad. Mees võib liikuda nii Põlvas kui ka mujal piirkondades üle Eesti.

Andrei on kõhna kehaehitusega ning umbes 170 cm pikk. Seljas võib olla sinist värvi jope, mille ülemine osa on helesinine.

Kel on infot Andrei asukoha kohta, palutakse sellest häirekeskuse numbrile 112 teada anda. Kuivõrd mees võib olla ettearvamatu käitumisega, siis teda märgates on mõistlikum helistada 112 ning vältida temaga vahetu kontakti loomist.

Pärast otsimispalve avaldamist laekus politseile info, et 23. aprillil nähti Andreid Põlva bussijaamas, teatas Lõuna prefektuur 9. mail. «Kontrollisime vihjet ning selgus, et mees oli tõe poolest 23. aprilli õhtul kell17.59 Põlva bussijaamas. Seal jäi mees ka kaamerapilti. Videomaterjalist nähtub, et mees viibis küll bussijaamas, kuid ühelegi bussile ta ei läinud. Mees liikus hoopis bussijaamast minema ning läks üle tee Kesk tänav maja number 40 suunas. Seal aga kaob mees kaamera vaateväljast ning seni on teadmata, kuhu ta edasi liikuda võis. Jätkame info kogumisega ning tema liikumistrajektoori välja selgitamisega,» ütles prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk.

Politsei palub aga siinkohal ka kohalike abi. Kui kellelgi bussijaama piirkonnas elavatest inimestest või ettevõtetest on turva- või valvekaamera ning alles on 23. aprilli õhtupooliku videomaterjal, siis on politsei väga tänulik, kui inimesed saaksid nendega seda jagada. Ehk aitab selle piirkonna kaamerasalvestiste läbivaatamine selgust tuua, kuhu mees bussijaama juurest edasi liikuda võis. Info võib edastada kas e-kirja teel talis.thal@politsei.ee aadressile või telefonil 786 8248.

Andrei on kõhna kehaehitusega ning umbes 170 cm pikk. Seljas oli tal viimati sinisekirju jope, jalas tumedad püksid.