Tõrva valla elanik Eve Lannajärv märkas küünalde kadumist esimest korda mullu jõulude ajal. «Hauaplats on kõrvalises kohas ja inimesed sealt mööda ei käi. Viisin kolm ööpäeva põlevad küünlad surnuaeda, kuid sugulased neid järgmisel päeval enam ei näinud.»

Eve Lannajärv arvab, et keegi käib rahupaigas küünlaid varastamas. Ta leiab, et kohatus teos linde süüdistada ei tasu, sest suured küünlad on liiga rasked ja sulelistel ei käi jõud neist üle.