Viimastel aastatel on AS Võru Vesi koostöös Riigi infosüsteemi ametiga (RIA) ellu viinud mitu strateegilist küberturbeprojekti. Ettevõte on välja töötanud juhendi, mis vastab Eesti infoturbestandardile (E-ITS) ning käsitleb äriprotsesside ja infosüsteemide kaitset. See hõlmab riskianalüüside läbiviimist, turvapoliitikate loomist ja tehnoloogiliste kaitsemeetmete rakendamist.