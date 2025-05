Tegu on Eesti akadeemilise ajakirjanduse seltsi ja Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi korraldatud konkursiga ajakirjandust või meediat õppivate üliõpilaste loomingulise saavutuse väljaselgitamiseks.

Konkursi komisjon tõi esile, et Kärt Karu on noor ajakirjanik, kelle töödes peegeldub küps lähenemine ja tugev ühiskondlik närv. Tema lood haaravad päevakajaliste ja keeruliste teemadega ning viivad lugeja nendesse sisse viisil, mis on korraga informatiivne ja mõtlemapanev. Karu ei toetu pelgalt allikatele, vaid arendab järjekindlalt välja oma autoripositsiooni. Ta suudab luua süsteemikriitilisi käsitlusi, mis ei piirdu pelgalt olukorra kirjeldamisega.