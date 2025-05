«Tants ja laul on teraapia, mille abil saab ravida hinge,» kinnitas Joy juht Marina Jerjomina. Seda on ta stuudiot juhtides tõestanud juba kolmkümmend aastat lapsi õpetades ja neisse endasse usku sisendades.

Joy fenomen on ühendada kahest riigist ja mitmest rahvusest noori, kelle taust on väga erinev. Ja stuudios ei öelda ühelegi lapsele, et ta ei sobi, sest ei pea viisi või ajab tantsusammud sassi.