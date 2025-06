VIDEO Memmed-taadid pidasid pidu Rõuge Ööbikuorus

«Südames on soe ja silmanurgas pisike heldimuspisar – just sellised hetked loovad tunde, et kõik on õige. Südamest aitäh teile – Rõuge rahvamaja toimekas meeskond, lavastajad ja juhendajad, pealavastajad Riina Kööts ja Erja Arop, kollektiivide juhid, kõik tantsijad, lauljad ja pillimängijad, kes panustasid oma aja, hinge ja energia sellesse kaunisse koosolemisse. Rõuge Ööbikuorg – oled tõeline laulu- ja tantsupidude pärl! Kohtumiseni järgmistes rõõmsates hetkedes!» tänas kultuurispetsialist pidulisi.