Saabujaid tervitas elamuskeskuse tegevjuht Ly Laanemets. Võõrustaja kutsus rahva ringkäigule ning selgitas, mida uut ja huvitavat territooriumil näha on. Arhailise taluhoone juures püüdis külaliste pilku puulõikamispukk, mille kohta Laanemets teadis rääkida, et see olevat kunagi seisnud president Ilvese pulmaväravate juures.