Näitus toob esile piireületava kohavaimu

Kahe riigi vaheline piir, mis eraldab paljusid seto peresid, on muutunud ületamatuks. «Ema tuba» on katse hoida ühendust poliitika tõttu eraldatud inimestega ning pühitseda nii ühe kultuuri meelelaadi. Keskne teos on Jatsmani külast pärit pühaserätt ehk ikooni­lina, mida kunstnik kasutab ruumis sarnaselt pühasenulgale ehk ikooninurgale. Rätti ümbritsevad teised esemed, mis seonduvad kunstnikule ühtaegu isikliku läheduseigatsuse ja piireületava kohavaimuga.