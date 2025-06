Kalev käis tihti Võhandu matkarajal kõndimas. See tee on ümbritsetud metsaga ja lähedal asub jõgi. Ka laupäeval nägi naabrimees teda sinnapoole minemas.

Kuna Kalev on varemgi terve päeva kodust ära olnud, siis kohe tema kadumist ei märgatud. «Kui sain teada, et isa pole koju jõudnud, hakkasime teda kohe otsima. Esmaspäeval olid abiks sihtasutuse Kadunud vabatahtlikud. Koos nendega kontrollisime matkaraja ümbrust kuni poole kaheni öösel. Kuna mets on seal kohati tihe, siis ei näinud enam kauem otsida,» sõnas poeg Janek.