«Sõiduk on kolmeliitrise ehk jõulisema mootoriga, kuna piirivalvuritel on vaja vedada treilereid ja mitmesuguseid seadmeid ning ka rahvast on mõnikord rohkem peal,» ütles PPA Piusa kordoni juht Romet Niilus. «Kindlasti saab välja tuua mugavuse. Piirivalvuri «töökabinet» võiks olla mugav ja seda see kindlasti on.»